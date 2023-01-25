У кожній області України оголошена повітряна тривога

Повітряну тривогу оголосили по всій Україні. В Білорусі підняли в небо авіацію.

За даними моніторингової групи Беларускі Гаюн, в небо підняли літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління А-50у, за допомогою якого російські окупанти визначають цілі для атак.

Після чого злетів МіГ-31к, який є потенційним носієм гіперзвукових ракет "Кинджал". Пізніше ворог підняв у небо ще один МіГ-31к, а також винищувачі супроводу.

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09:30 злетів уже третій МіГ-31К повітряних сил РФ.

10:55 В Україні скасували повітряну тривогу, а в Білорусі сіли два МіГ-31К.

Ситуація на фронті - що відомо

За минулу добу, 24 січня, авіація Сил оборони за минулу добу завдала вісім ударів по районах зосередження противника, а також три удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Крім того, артилеристи і ракетники вразили пункт управління противника і дев'ять районів зосередження окупантів.

Станом на 25 січня загальні втрати особового складу ворога становлять 123 080 осіб.

У свою чергу в Генеральному штабі Збройних Сил України попередили про високу загрозу авіаційних і ракетних ударів Росії на всій території нашої країни.

Варто зазначити, що сьогодні президент України Володимир Зеленський відзначає своє 45-річчя. Враховуючи любов російських окупантів до символізму, то не можна виключати ракетний удар в якості подарунка.

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