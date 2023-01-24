На даний момент достовірно невідомо, для яких цілей проводять заходи.

Білоруські військові почали розконсервувати техніку, яка перебувала на тривалому зберіганні. Відзначається, що заходи проходять в рамках бойового злагодження одного з угруповань Білорусі та Російської Федерації.

"В рамках проведення спільних заходів бойового злагодження регіонального угруповання військ (сил) Білорусі та Росії підрозділи 11-ї окремої механізованої бригади приступили до зняття техніки з тривалого зберігання", - йдеться у повідомленні Міноборони Білорусі.

Крім того, білоруське оборонне відомство показало, як проходить процес розконсервації.

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Позиція Білорусі щодо війни в Україні - що відомо

Відомо, що на території Білорусі перебуває близько 11 тисяч російських військових, але українські прикордонники не спостерігають збільшення угруповань ворожих військ в районі кордону.

При цьому у Вашингтоні теж не бачать підтверджень того, що білоруська армія має намір вторгнутися на територію України.

Крім того, розвідники також вважають, що загрози відкритого вторгнення з боку Білорусі поки що ні, а Олександр Лукашенко водить президента РФ лідера Володимира Путіна за ніс.

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