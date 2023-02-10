Усього російські окупанти на світанку випустили шість крилатих ракет і сім дронів-камікадзе Shahed-136/131.

Повітряні сили Збройних сил України на світанку збили п’ять крилатих ракет "Калібр" та п’ять дронів Shahed.

Про це повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ. Зазначається, що противник завдав ударів по містах та об’єктах критичної інфраструктури України.

"Застосовано сім дронів-камікадзе Shahed-136/131 зі східного узбережжя Азовського моря та шість крилатих ракет морського базування "Калібр" – з російського фрегата у Чорному морі", - йдеться у повідомленні.

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Також окупанти завдали масованого удару зенітними ракетами С-300 з районів Бєлгорода (Росія) і Токмака (окупована територія Запорізької області).

"По Харківській та Запорізькій областях запущено до 35 зенітних керованих ракет (С-300), які неможливо знищувати в повітрі засобами ППО", - йдеться у повідомленні.

Крім того близько 8:30 російськими окупантами здійснено пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників ТУ-95МС. Громадянам рекомендовано залишатись в укриттях.

Російські атаки по Україні

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого російські терористи влучили штурмовим дроном Shahed в об'єкт інфраструктури на Хмельниччині.

У Запоріжжі за годину зафіксовано 17 вибухів після того, як російські загарбники обстріляли місто.

Зранку окупанти завдали серію ударів по Харкову.

Після 8:00 ранку в Україні знову оголошено повітряну тривогу. Через загрозу ракетної атаки в Україні почалися екстрені відключення світла.

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