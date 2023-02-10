Зокрема, екстрені відключення світла застосовуються у Києві та двох областях.

У Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення електропостачання. Про це повідомляє ДТЕК у Telegram.

"Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі.

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"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та віримо в ППО", - додали в ДТЕК.

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул додав, що енергетики проводять превентивні відключення електроенергії у деяких районах міста.

"Критична інфраструктура, у тому числі лікарні, вода, тепло, газ, каналізація, вишки мобільного зв'язку - переходять на генератори. Працюють усі 110 "Пунктів незламності", - розповів Вілкул.

Також у Черкаській області застосовані стабілізаційні відключення електроенергії. Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець у Telegram.

"У зв'язку із загрозою нових ворожих атак, на Черкащині застосовані стабілізаційні відключення електроенергії", - повідомив Табурець. Зокрема, енергетики тримають ситуацію під контролем і вживають заходів задля убезпечення енергосистеми.

Ракетна атака по Україні: що відомо

Сьогодні зранку по всій Укрїні оголошена масштабна повітряна тривога. Повідомляється, що росіяни запускають "Калібри" з морських носіїв. Зокрема, очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім у своєму Телеграм-каналі написав, що очікується до 20 ракет.

Також у Білорусі в повітря підняли винищувач МіГ-31К, який може нести гіперзвукові ракети "Кинджал". Раніше повідомлялося, що росіяни підняли в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95, які можуть нести на борту крилаті ракети.

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