У Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення електропостачання. Про це повідомляє ДТЕК у Telegram.
"Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі.
"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та віримо в ППО", - додали в ДТЕК.
Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул додав, що енергетики проводять превентивні відключення електроенергії у деяких районах міста.
"Критична інфраструктура, у тому числі лікарні, вода, тепло, газ, каналізація, вишки мобільного зв'язку - переходять на генератори. Працюють усі 110 "Пунктів незламності", - розповів Вілкул.
Також у Черкаській області застосовані стабілізаційні відключення електроенергії. Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець у Telegram.
"У зв'язку із загрозою нових ворожих атак, на Черкащині застосовані стабілізаційні відключення електроенергії", - повідомив Табурець. Зокрема, енергетики тримають ситуацію під контролем і вживають заходів задля убезпечення енергосистеми.
Ракетна атака по Україні: що відомо
Сьогодні зранку по всій Укрїні оголошена масштабна повітряна тривога. Повідомляється, що росіяни запускають "Калібри" з морських носіїв. Зокрема, очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім у своєму Телеграм-каналі написав, що очікується до 20 ракет.
Також у Білорусі в повітря підняли винищувач МіГ-31К, який може нести гіперзвукові ракети "Кинджал". Раніше повідомлялося, що росіяни підняли в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95, які можуть нести на борту крилаті ракети.