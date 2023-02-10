Зазначається, що країна-терорист атакувала об‘єкти енергетичної інфраструктури.

Російські окупанти вночі знову атакували Запоріжжя. Це була найбільша з початку повномасштабного вторгнення атака по місту.

Як повідомляє секретар міськради Анатолій Куртєв, за годину у Запоріжжі було зафіксовано 17 ворожих прильотів.

Військові країни-терориста, атакували об‘єкти енергетичної інфраструктури. Наразі інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

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"Це все, на що здатна ця армія мр*зот - обстрілювати спляче місто і бити по нашій інфраструктурі. Але нас не зламати. Тримаймося", - обурився Куртєв.

Нічний обстріл України

10 лютого вранці в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Повідомлялося про вибухи в Харкові, Дніпрі та Запоріжжі.

Так, близько 4:00 "почервоніли" всі регіони, крім західних й Одеської на півдні. У деяких працює ППО. Зазначалось, що збивали ракети та "шахеди".

Вранці в Харкові та області сталася серія гучних вибухів. Росія атакувала регіон, цілилась в критичну інфраструктуру.

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