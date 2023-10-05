Секретар РНБО вказав на тенденцію у Росії щодо "фрагментації" країни.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав повною нісенітницею та висміяв ідею російської пропагандистки Маргарити Симоньян організувати "термоядерний вибух" над Сибіром, щоб "вивести з ладу супутники й радіоелектроніку". Про це Данілов сказав в ефірі телемарафону Єдиних новин.

"Можу сказати, що це повна нісенітниця. Щоб вони там не робили, воно так не працює. Вони не можуть поламати ту систему, яка сьогодні є в світі", – наголосив секретар РНБО.

Він не виключив, що росіяни можуть піти й на такий крок, однак навряд чи "виграють" від цього .

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"Взагалі вся істерика, яка останнім часом на Росії, не тільки у Симоньян… якщо ви зверненте увагу, те, що було 24-27 лютого 2022 року і те , в який спосіб вони зараз ведуть свої так звані ток-шоу – то є величезна різниця. Вони в розпачі, вони не знають, що робити. І має рацію наш президент, коли говорить, що цей ядерний шантаж – це єдине, що в них лишається", – сказав він.

При цьому Данілов додав, що навряд чи Китай дозволить Росії "розкидатися ядерними бомбами", тому що це тоді буде торкатися не тульки РФ, а так само й інших ядерних країн, у яких є певні зобов’язання.

Данілов також прокоментував заяви прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова про так звані нові "територіальні реальності" для РФ.

"У них зараз біологічна експансія на Далекому сході з Китаю. Ви навіть не уявляєте, їх там вже мільйонами рахують. Так от, він мав би на увазі, що нові території будуть для Китаю, якщо вони надалі будуть займатися нашими територіями і не будуть звертати увагу на ті речі, які відбуваються сьогодні безпосередньо в них в країні", - сказав він.

При цьому секретар РНБО звернув увагу, що останні два-три тижні в Росії люди, які працюють в комедійному просторі РФ, почали дуже жорстко критикувати і Путіна, і всі процеси, які в них відбуваються.

"Ми такого не спостерігали вже довгий проміжок часу. Останній час це було, умовно кажучи, за часів Єльцина, а потім за часів раннього Путіна. Потім в них була тотальна заборона. А зараз вони почали, скажімо так, подавати свій голос. Це каже про те, що рано чи пізно, ця внутрішня ситуація напруги, яка накопичується на території Російської Федерації, лусне. І фрагментація Росії, і процеси, які будуть направлені саме на розпад Росії, вони вже незабаром будуть розпочинатися", - впевнений Данілов.

Симоньян запропонувала підірвати ядерну бомбу над Сибіром - що відомо

Раніше Симоньян закликала здійснити термоядерний вибух над Сибіром, щоб вивести з ладу супутники і залишити світ без засобів зв'язку. За її словами, такий вибух не призведе до ядерної зими, зате з ладу буде виведена вся радіоелектроніка. Симоньян формально не займає державних постів і за родом діяльності далека від прийняття рішень про ядерні удари, але її слова викликали помітний резонанс.

Жителі Сибіру сприйняли пропозицію Симоньян "як глибоку образу" і зажадали вибачень.

У Кремлі "відхрестилися" від Симоньян, заявивши, що її заяви не відображають офіційну позицію влади.

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