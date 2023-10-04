Від російської пропагандистки вимагають вибачень за готовність пожертвувати регіоном, щоб над її дітьми не сміялися в школі.

Сибіряки сприйняли "як глибоку образу" пропозицію російської пропагандистки Маргарити Симоньян організувати термоядерний вибух в регіоні, щоб її діти не страждали через відсутність телефонів.

Головному редактору Russia Today нагадали, що її телеканал "годується" коштами російських платників податків і заявили, що вона має вибачитись. Відповідне звернення до Симоньян записала мешканка Сибіру, виклавши його в мережу.

"Маргарита, ваші висловлювання про те, що заради того, щоб ваші діти не комплексували в школі серед однолітків через відсутність у них гаджетів, ви в принципі розглядає можливість вибуху термоядерної бомби над Сибіром, ми, сибіряки, сприйняли як глибоку образу", - заявила вона.

Росіянка порадила Симоньян обговорювати теми, в яких пропагандистка не розбирається, "на кухні", а не в публічному просторі.

"Ви як мінімум повинні вибачитися перед жителями всього Сибіру. А особливо перед тими, хто і сьогодні, протягом останніх кількох десятиліть страждає від наслідків випробувань на Семипалатинському полігоні", - заявила вона.

По будинку Симоньян ледь не вдарив дрон

Нагадаємо, пропагандистка РФ Маргарита Симоньян відома своєю антиукраїнською позицією і підтримкою дій режиму Путіна. Влітку 2023 року за свої коментарі на росТБ вона ледь не "поплатилася" знайомством з дроном. Під час однієї з повітряних тривог, оголошених в Московській області, БПЛА впав недалеко від її садиби. "На сусідній вулиці", - як уточнила сама Симоньян.

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