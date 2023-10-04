У Кремлі "відхрестилися" від Симоньян, заявивши, що її заяви не відображають офіційну позицію влади.

Головний редактор каналу RT, одна з головних російських пропагандистів Маргарита Симоньян запропонувала підірвати в небі над Сибіром ядерну бомбу, щоб залишити світ без засобів зв'язку і вивести з ладу всі супутники на земній орбіті.

Як пише Російська служба BBC, хоча Симоньян формально не займає державних постів і за родом діяльності далека від прийняття рішень про ядерні удари, але її слова викликали помітний резонанс.

Як відреагували на заяву представники влади в Росії

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що главред RT не працює в російських органах влади і не відображає офіційну позицію Кремля.

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При цьому мер Новосибірська, який ризикує потрапити в зону ураження, Анатолій Локоть спробував донести до Симоньян помилковість її суджень з позицій вченого, пояснюючи, що "наслідки можуть позначатися навіть не на сотні років, а на тисячоліття".

Депутат Держдуми від Алтайського краю Марія Прусакова (КПРФ) розцінила пропозицію пропагандистки як особисту образу. А помічник одного з депутатів Мосміськдуми звернувся в правоохоронні органи з проханнями про перевірку слів Симоньян.

При цьому вчені-фізики відзначають, що такий вибух не заподіє великої шкоди військовій елктроніці, при цьому екологічні наслідки від такого вибуху будуть відчуватися на величезній території.

Заява Симоньян може бути рекламою ядерної зброї

У 2018 році президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія може застосувати ядерну зброю у відповідь на удар по російській території. Саме тоді він вимовив слова: "Ми як жертва агресії, ми як мученики потрапимо в рай, а вони просто здохнуть".

Але після того, як у 2022 році Путін оголосив про початок військового вторгнення в Україну, ядерна риторика набула іншого звучання. Всерйоз загрожувати світу ядерною зброєю, застерігаючи від втручання в конфлікт, російський президент почав вже в перші дні війни. Набагато частіше до цієї теми стали звертатися і телевізійні пропагандисти, свідчать дані служби моніторингу Бі-бі-сі.

"Геніальна" ідея Симоньян про термоядерний вибух над Сибіром

Раніше Симоньян закликала здійснити термоядерний вибух над Сибіром. За її словами, в такому випадку ядерної зими не буде, зате з ладу буде виведена вся радіоелектроніка і всі супутники.

Жителі Сибіру сприйняли пропозицію Симоньян "як глибоку образу" і зажадали вибачень.

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