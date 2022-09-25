Знищено три склади боєприпасів супротивника та багато ворожої техніки.

Упродовж минулої доби ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України виконали 266 вогневих завдань, зокрема, у захопленому окупантами Херсоні уражено місце розташування Росгвардії, а у районі села Давидів Брід Херсонської області подавлено один ворожих опорних пунктів.

Підтверджено знищення 57 супротивників та 30 одиниць його техніки, у тому числі 2 командно-штабних машин, 19 одиниць іншої автобронетехніки, самохідної гаубиці "Акація", артустановки "Гвоздика" та 2 гаубиці "Мста-Б", повідомило Оперативне командування "Південь".

За його даними, також ліквідовано по одному ворожому складу боєприпасів у Бериславському та Херсонському районах Херсонщини і в Баштанському районі Миколаївської області.

Відео дня

"Ворог продовжує повітряну розвідку та спроби атак за допомогою безпілотних літальних апаратів. Двох розвідників типу "Орлан-10" знищено в Бериславському районі на Херсонщині і в Баштанському на Миколаївщині. В сусідньому Миколаївському районі збито (іранський - Ред.) дрон-камікадзе "Шахід-136", - додали в ОК Південь.

Широкомасштабна війна в Україні та втрати російської армії

Рано вранці 24 лютого окупаційна армія РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. Нашій країні Кремль навіть не оголошував війну.

Ворог атакував військові та цивільні об'єкти, вбивав мирних людей та захопив низку населених пунктів на півдні та сході. Армія України дає гідну відсіч супротивникам.

ЗСУ пішли у контрнаступ наприкінці серпня. Президент Володимир Зеленський вже повідомив про звільнення майже всієї Харківської області.

Українські воїни також активно борються з супротивником на півдні. 23 вересня був знищений 51 загарбник, а також збито ворожий штурмовик Су-25 та вертоліт Мі-8.

На нашій землі станом на 24 вересня ліквідовані близько 56 тис. 300 ворогів.

Вас також можуть зацікавити новини: