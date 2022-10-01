За минулу добу відкрито 25 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів російської армії на Херсонщині.

В Херсоні російські окупанти викрали трьох місцевих волонтерів, які допомагали містянам.

Про це у Facebook повідомила поліція Херсонської області.

"В Херсоні військові РФ викрали 3-х місцевих волонтерів, які упродовж всього часу окупації допомагали містянам. Обставини викрадення волонтерів встановлюються", - сказано в повідомленні. Відео дня

В поліції зазначають, що за минулу добу відкрито 25 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів російської армії на Херсонщині, зокрема, йдеться про захоплення установ, викрадення та катування людей, мародерство. "З тимчасово окупованих Херсона, Олешок та Берислава продовжує надходити інформація про факти мародерства російськими військовими, які обкрадають будинки і квартири, а також відбирають у місцевих жителів автомобілі", - повідомляє поліція.

Вночі ворог обстріляв 5 населених пунктів: Високопілля, Миролюбівка, Зарічне, Осокорівка та Нововознесеньське, є пошкоджені будинки, господарські споруди, автомобілі і дороги, а також постраждали місцеві мешканці.

В поліції зазначають, що у Чаплинській територіальній громаді місцева жителька перейшла на бік ворога, прийняла пропозицію окупаційних військ до співпраці та добровільно зайняла посаду "директора загальноосвітньої школи у смт. Чаплинка". "Колаборантка закликає викладачів школи до співпраці з окупаційною загарбницькою владою та впроваджує стандарти освіти за освітніми програмами держави-агресора", - повідомляє поліція.

Війна в Україні: головні новини

Продовжується контрнаступ ЗСУ на півдні й сході. Так, за даними Інституту вивчення війни, українські сили здатні відвоювати Лиман у найближчі 72 години. Це збігається з заявою Зеленського про "суттєві результати ЗСУ на сході України".

Це дозволить захисникам загрожувати позиціям РФ уздовж західного кордону Луганської області та в районі Сєвєродонецька-Лисичанська.

За добу від російських ударів постраждало понад 50 населених пунктів. РФ завдала ударів по Миколаєву, Одесі, Нікополю.

Триває й часткова мобілізація у Росії. Вранці Генштаб заявив про підготовку РФ відправити на війну в Україну курсантів з Тюмені та Рязані.

На думку секретаря РНБО Олексія Данілова, у жовтні слід очікувати на ескалації на фронті.

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