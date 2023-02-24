Зараз Україна набагато краще готова до можливого наступу з Білорусі.

Очільник ДПСУ Сергій Дейнеко не бачить загрози повторного наступу з боку Білорусі. За його словами, станом на зараз у окупантів немає наявних сил для проведення наступальної операції і "якщо вони спробують з Білорусі сюди зайти, то тут всі і залишаться".

"Якщо ви попросите дати гарантію, що цього не відбудеться, то я не можу. Бо я не розумію, що буде за два тижні. Якщо за два тижні я побачу розвиток ситуації, спрацює наша розвідка, отримає плани противника, карти, схеми, задум на проведення наступальної операції, то я буду змушений довести свої висновки вищому військово-політичному керівництву", - пояснив він в інтерв'ю "Українській правді".

За його словами, за рік було зроблено дуже багато, а тому зараз "ми набагато краще готові до можливого повторного вторгнення з території Білорусі, причому на будь-якому напрямку". Дейнеко також прокоментував зведення фортифікаційних споруд. Зокрема, чи допоможуть вони захиститись від наступу.

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"Давайте відверто: жодні фортифікаційні споруди не зможуть повністю зупинити ворога. Вони зможуть призупинити і уповільнити темпи його наступу. От з цією метою вони і будуються. Щоб у той час, коли ворог підійде до наших фортифікаційних споруд і буде змушений провести відповідну роботу, ми могли завдавати по ньому удари і зривати його плани", - підсумував він.

Ситуація в Білорусі – актуальне

Станом на січень 2023 рік у Білорусі перебувало до 11 тисяч російських військовослужбовців. Там росіяни проводять свої "навчання" й, імітуючи тренувальні вильоти, збирають розвіддані для завдання по Україні ракетних ударів.

За даними ГУР, у російської армії немає сил та засобів для вторгнення з території Білорусі найближчими тижнями.

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