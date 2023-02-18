За оцінками воєнної розвідки України, білоруські військові будуть змушені підкоритися наказам Лукашенка і можуть бути залучені до вторгнення в Україну.

У російської армії немає сил та засобів для вторгнення з території Білорусі найближчими тижнями, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк, повідомила прес-служба Міноборони.

"Ми бачимо, що Білорусь ніби й підтримує Росію і в той же ж час усіма способами намагається утриматися від приєднання до війни. Ми також бачимо, наскільки Росія на них тисне. За оцінками воєнної розвідки України, білоруські військові будуть змушені підкоритися наказам Лукашенка і можуть бути залучені до вторгнення в Україну. Проте у найближчі два-три тижні ані сил, ні засобів для вторгнення з території Білорусі у росіян не існує", - заявив Черняк.

Ситуація в Білорусі – актуальне

Станом на січень 2023 рік у Білорусі перебувало до 11 тисяч російських військовослужбовців. Там росіяни проводять свої "навчання" й, імітуючи тренувальні вильоти, збирають розвіддані для завдання по Україні ракетних ударів.

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Лукашенко віддав військову інфраструктуру республіки у цілковите розпорядження Путіна. Наразі на цих об'єктах білоруси тренують частково мобілізованих окупантів.

На думку розвідки, Лукашенко поки не готовий воювати на боці Росії проти України й "водить Путіна за ніс". Під час зустрічі з главою Кремля білоруський диктатор заявив, що вступить у війну, тільки якщо чужа країна вчинить щодо Білорусі пряму агресію.

Росія готує новий наступ - що відомо

В цей час Росія зосередила всі зусилля на відновленні спроб захопити Донбас до встановленого Путіним терміну - березня. 17 лютого бої тривали на п'яти напрямках.

Разом з тим наступальні дії Кремль веде коштом величезних втрат серед особового складу і техніки. Яскравим прикладом того є провал штурму на Вугледарському напрямку - ЗСУ розгромили цілу 155-ту бригаду морпіхів.

На думку Інституту вивчення війни, Росії вигідно перебільшувати масштаби наступу з метою пропаганди для своєї аудиторії. Це також є частиною ІПСО для українців.

Однак ЦРУ констатує, що найближчі шість місяців будуть вирішальними у війні і в кінцевому підсумку повинні змусити Путіна змиритися з поразкою і піти на мирні переговори.

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