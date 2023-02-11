Російські винищувачі з Барановичів на аеродромі в Мачулищах проводили тренувально-імітаційні вильоти.

Російські та білоруські екіпажі почали імітувати злети носіїв ракет "Кинджал" МіГ-31К під час злетів літаків інших типів, повідомляє Беларускі Гаюн.

Зауважується, що два групових вильоти авіації ВКС РФ з аеродрому Мачулищі о 13:00 і 16:00 10 лютого "мали деякі дивацтва". Серед іншого, МіГ-31К не повернулися на аеродром.

"Вчора вранці в Мачулищі з Барановичів прилетіла група винищувачів. Протягом дня ці винищувачі здійснювали злети з аеродрому Мачулищі і звук зльоту був вкрай схожий на злети Міг-31К і А-50", - йдеться в повідомленні Гаюна.

На думку спостерігачів, 10 лютого російські винищувачі з Барановичів на аеродромі в Мачулищах проводили тренувально-імітаційні вильоти.

"І, дуже ймовірно, мета була зімітувати зліт МіГ-31К при зльоті стандартного винищувача типу Су", - стверджують в Гаюні. Спостерігачі відзначили, що у вказаному випадку вкрай складно було відрізнити Су від МіГ без візуального спостереження (яке неможливо зробити через туман, сніг, дощ і тд).

Ситуація в Білорусі - активність авіації РФ 10 лютого

Протягом п'ятниці 10 лютого в Україні тричі оголошували повітряну тривогу через активність ворожої авіації в Білорусі.

Цього ж дня - вранці - Росія здійснила новий масований пуск ракет і дронів у бік українських міст.

Спостерігачі зафіксували рекордну кількість вильотів російських винищувачів в небі над Білоруссю. Всього експертами було зареєстровано не менше трьох носіїв "Кинджалів" під час останньої тривоги.

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