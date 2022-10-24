Наразі окупанти використовують дрони з другої партії постачання.

До цілей в Україні долітають приблизно 30% запущених росіянами іранських-дронів-камікадзе "Shahed 136".

Про це повідомив очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю УП.

За його словами, Росія постійно замовляє ці дрони. Наразі окупанти замовили близько 1700 всіх типів дронів, але їх ще треба виготовити.

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Одноразова поставка партії – близько 300 одиниць. Нині Росія застосовує другу партію.

Як зазначив Буданов, станом на 22 жовтня росіяни застосували близько 330 "Шахедів", з них 222 було збито, "інші, в тій чи іншій мірі, дійшли до своїх цілей – не завжди до своїх, інколи десь поряд, але 30% дронів доходять до цілей".

Буданов наголосив, що українська "ППО в принципі справляється, 70% збиті", але "терор з використанням "Шахедів" насправді може бути ще довго". Водночас ракет у росіян не настільки багато, як іранських дронів.

"По "Іскандерах" – це біля 13% залишилося, по ракетах типу "Калібр-ПЛ", "Калібр-НК" – це біля 43%, по ракетах Х-101 та Х-555 теж біля 45%. Просідати нижче 30% взагалі дуже небезпечно, тому що це вже йде НЗ (недоторканий запас – УНІАН). По "Іскандерах" Росія вже давно пройшла НЗ, але по "Калібрах" і по Х-101, Х-555 ще намагаються якось утримуватися в межах своїх норм", - зазначив він.

Іранські дрони-камікадзе в Україні

Іран продав РФ за різними оцінками від близько 300 до кількох тисяч дронів-камікадзе.

Іран неодноразово заперечував експорт будь-якої зброї для використання у війні в Україні, а Росія заперечує, що її армія використовує іранські безпілотники для нападу на Україну. Також в Тегерані заявили, що "шкодують" про погіршення дипломатичних стосунків між Іраном і Україною. МЗС Ірану порадив Уряду України "уникати впливу третіх країн, які прагнуть зруйнувати стосунки між двома країнами".

У відповідь на це в МЗС України заявили, що єдина "третя сторона" - безпілотники Ірану на службі російської армії, які Україна вже безпосередньо збиває у своєму небі. МЗС наголосило, що Тегеран несе повну відповідальність за руйнування відносин з Україною. Також МЗС України за дорученням президента вирішило позбавити посла Ірану акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу Посольства Ірану в Києві.

Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц підтвердив, що Єрусалим стежить за втягненням Ірану у війну в Україні, попри заперечення Тегерана про надання Москві дронів-камікадзе Shahed 131 і Shahed 136. "Ми бачимо, що Іран надає БПЛА, а також може надати додаткові передові системи в найближчому майбутньому. Іранці методично брешуть про продаж цього обладнання", - сказав Ганц.

16 жовтня видання The Washington Post з посиланням на представників безпеки США та союзників повідомило, що Іран посилює свої зобов’язання щодо постачання зброї до Росії для війни проти України і готовий передати не тільки дрони, а й ракети класу "земля-земля".

Того ж дня ізраїльський міністр у справах діаспори Нахман Шай заявив, що оскільки Іран передає Росії балістичні ракети, Ізраїль повинен надати військову допомогу Україні, як це роблять США і країни НАТО. Разом із тим Бенні Ганц заявив, що Ізраїль не надаватиме системи озброєння, однак запропонував допомогу Україні в розробці системи раннього попередження про ракетні загрози.

Відомо, що "шахеди" летять за заздалегідь побудованим маршрутом. Це дешеві дрони, оснащені двигунами китайського виробництва - і за їхній характерний шум їх називають "мопедами". Зараз українці шукають способи боротьби з цими безпілотниками.

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