Представник президента в КСУ Федір Веніславський: Наміри РФ щодо України мають ознаки геноциду

Представник президента України в Конституційному суді, голова підкомітету Верховної Ради з питань Національної безпеки, оборони та розвідки, доцент кафедри конституційного права Федір Веніславський в інтерв’ю УНІАН розповів, що зараз головне у перемовинах з Росією та що чекатиме на окупантів в Гаазі.

В Офісі президента анонсували, що другий раунд переговорів України з РФ може відбутись найближчим часом. Можете щось розповісти про підготовку до них?

Стартові позиції незмінні: жодних поступок в питанні наших національних інтересів.

Перемовини будуть продовжуватись. А от як вони будуть проходити, в якому форматі – будемо бачити.

Чи є шанс встановити такі умови, щоб під час перемовин не відбувались обстріли українських міст?

Припинення вогню — ключовий аспект всіх перемовин. Але ми вже побачили: коли відбувався перший раунд, коли делегації зустрічались, Харків та Київ обстрілювали балістичними ракетами. Тобто вони не тримають слова. А ми не можемо їх змусити припинити стріляти, якщо вони, негідники, стріляють.

Як же тоді вести переговори з росіянами? Чи є у нас тактика, на чому маємо акцентувати?

Тактика є, але вона, звісно, не передбачає її розголошування.

Ще одна важлива новина: президент підписав заявку України про вступ до Євросоюзу, Європарламент вже підтримав відповідну резолюцію, тож процедура розгляду заявки розпочалась. Чи є якісь терміни, коли по ній можна буде очікувати рішення?

Я думаю, що ми матимемо інформацію найближчим часом. Скажу так, якщо європейські країни дійсно сповідають ті цінності, на основі яких створювався Європейський союз, звичайно, вони повинні ухвалити рішення без жодної процедурної тяганини і негайно. Але подивимось, як воно буде. Адже, на превеликий жаль, очевидні речі не завжди є очевидними.

Вам, як представнику президента в Конституційному суді, можливо, відомо, що в.о. голови КСУ Сергій Головатий звернувся до голови Конференції європейських Конституційних судів Домніки Маноле з вимогою виключити Росію зі складу Конференції. Якщо це станеться, що це означатиме?

Ми робимо все для цього виключення. Така ініціатива насправді була, відповідне звернення направлено. Ми сподіваємось, що судді Конституційного суду і європейських країн, і західних країн оцінять ситуацію та побачать, що все, що зараз відбувається в Україні, відбувається з "благословення" суддів Російської Федерації. Вони "благословили" це ще у 2014-му році, коли ухвалили рішення про "законне" приєднання Криму.

Вони жодне антиконституційне рішення президента РФ Володимира Путіна не поставили під сумнів. Отже, судді Конституційного суду РФ є учасниками очолюваної Путіним організованої злочинної групи, до якої так само входить весь склад Державної думи РФ, весь склад російського уряду, весь склад Ради безпеки РФ.

Якщо судді Конституційного суду РФ будуть виключені з цієї Конференції, вони втратять будь-які комунікації зі своїми колегами в інших країнах світу. Вони будуть ізгоями, вигнанцями в нормальному цивілізованому світі. Власне, так само як Російська Федерація загалом.

Коли це може статися?

Якщо вони зможуть терміново зібратися в онлайн-режимі, Росію виключать вже завтра. Але в демократичних країнах на першому місті процедура. Тому будемо чекати.

Кримінальний суд в Гаазі вже взявся розслідувати воєнні злочини РФ в Україні. Що відомо про підготовку до суду?

Прокурор Міжнародного Кримінального Суду в Гаазі Карім Хан 28 лютого 2022 року розпочав кримінальне провадження з розслідування скоєних Росією в Україні злочинів проти людства.

Враховуючи, що після Другої світової війни переважна більшість громадян фашистської Німеччини, з мовчазного та не мовчазного благословення яких нацистський режим вчиняв варварські військові злочини проти людства та людяності, геноцид цілих народів та націй, у тому числі – слов'янських, громадяни РФ та військовослужбовці, які прийшли в Україну виконувати військові завдання свого командування, повинні знати, що зараз ситуація аналогічна.

По-перше, проголошена мета "військової операції" - "денацифікація України", простими словами, мова йде про знищення української нації. Відповідно до ст. 2 Конвенції про запобігання злочину геноциду, в тому, що відбувається зараз в Україні, є геноцидальний намір. Його доказами у міжнародному праві є об'єктивні ознаки. Зокрема, обстріл житлових районів є 100% доказом таких намірів. І для кваліфікації таких дій як геноцид кількість убитих не має значення.

По-друге, до такого роду злочинів (геноцид, злочини проти людяності, військові злочини) не застосовуються терміни давності. Тобто покарання у будь-якому разі буде. Причому, мова не лише про тих, хто віддавав злочинні накази, а й про тих, хто їх виконував.

Коли може відбутися відповідне засідання в Гаазі?

Це перспектива не завтрашнього дня. Це, знаєте, дуже тривалий процес, який передбачає зібрання, аналіз, оцінку дуже великої кількості документально зафіксованих злочинів РФ на території України. Безперечно, все це буде. Але сказати, що найближчим часом — це не відповідає дійсності.

Поговорімо про те, чим наразі займається комітет Національної безпеки Верховної Ради?

Займається координацією, в тому числі між ЗСУ та іншими формуваннями щодо їх забезпечення матеріально-технічними засобами, зброєю. Організовує перевезення всього необхідного для Збройних сил, насамперед з-за кордону. Шукаємо і забезпечуємо: боєприпаси, паливо, харчування, медикаменти. Буквально зараз вирішуємо питання про поставки озброєння для оборони Києва. Це те, щодо чого на контакті усі народні депутати з нашого комітету.

Окрім того, ми готуємо деякі документи, які маємо ухвалити на засіданні комітету з приводу ситуації в Україні для звернення до наших колег з інших парламентів.

А Верховна Рада може зібратись зараз, незважаючи на воєнний стан та активні воєнні дії на території України?

Звичайно, засідання зараз можливі. Коли 24 лютого було затверджено режим воєнного стану, було ухвалено рішення, що Верховна Рада не закриває пленарне засідання та може бути зібрана протягом короткого часу. Питання відкрите. Як тільки потрібно, ми збираємось і працюємо. А комітети можуть працювати в онлайн-режимі.

Чим наразі займаються депутати та чи залучені вони до територіальної оборони?

Як я вже сказав, наш комітет працює в нормальному бойовому режимі. Деякі наші депутати наразі координують діяльність в Херсоні, Миколаєві, Харкові і так далі. Але вони включаються в роботу комітету в онлайн-режимі, тому ми можемо ухвалювати будь-яке рішення.

Всі народні депутати, незалежно від партійної приналежності, отримали зброю і можуть виконувати завдання щодо ліквідації російських негідників, ДРГ, якщо ті намагатимуться влаштувати якісь провокації. Всі парламентарі озброєні.

Є народні депутати, які займаються територіальною обороною. Є ті, які займаються забезпеченням збройних сил, координацією та навіть координацією охорони урядового кварталу. Всі зайняті справами, яких потребує воєнний стан.

Анастасія Світлевська

Анастасія Світлевська