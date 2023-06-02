Ватажок "Вагнера" Євген Пригожин похвалився цинічним "подарунком" від своїх найманців на День народження.
Прес-служба Пригожина опублікувала фото "тематичної" статуетки для ватажка кривавих бахмутським м'ясників.
З нагоди дня народження "вагнерівці" подарували Пригожину статуетку у формі мапи знищеного Бахмута Донецької області, який "розбиває" кувалда "Вагнера". Підписана статуетка словом "Бахмут" із російськими триколорами поруч.
Кувалда, до речі, у культурі "Вагнера" займає особливе місце. Саме цим предметом головорізи Пригожина страчують так званих "зрадників" та людей, що відмовляються йти на м'ясні штурми.
Ситуація у Бахмуті
У травні Пригожин кілька разів заявляв про захоплення Бахмута. Востаннє він зробив це 20 травня. За версією Пригожина, його найманці нібито захопили Бахмут. Але незабаром з'явилося спростування української сторони - бої за місто-фортецю тривають.
Більше того, у ЗСУ заявляли, що Росія перекидає до Бахмута десантно-штурмові та мотострілкові війська. 31 травня в Міноборони України заявили, що, незважаючи на відносне затишшя по новинах з Бахмута, там в останні дні спостерігається значне посилення артилерійських обстрілів.