"Вагнерівці", яким пощастило вижити після бахмутської м'ясорубки, відзначилися "тематичним" подарунком.

Ватажок "Вагнера" Євген Пригожин похвалився цинічним "подарунком" від своїх найманців на День народження.

Прес-служба Пригожина опублікувала фото "тематичної" статуетки для ватажка кривавих бахмутським м'ясників.

З нагоди дня народження "вагнерівці" подарували Пригожину статуетку у формі мапи знищеного Бахмута Донецької області, який "розбиває" кувалда "Вагнера". Підписана статуетка словом "Бахмут" із російськими триколорами поруч.

Відео дня

Кувалда, до речі, у культурі "Вагнера" займає особливе місце. Саме цим предметом головорізи Пригожина страчують так званих "зрадників" та людей, що відмовляються йти на м'ясні штурми.

Ситуація у Бахмуті

У травні Пригожин кілька разів заявляв про захоплення Бахмута. Востаннє він зробив це 20 травня. За версією Пригожина, його найманці нібито захопили Бахмут. Але незабаром з'явилося спростування української сторони - бої за місто-фортецю тривають.

Більше того, у ЗСУ заявляли, що Росія перекидає до Бахмута десантно-штурмові та мотострілкові війська. 31 травня в Міноборони України заявили, що, незважаючи на відносне затишшя по новинах з Бахмута, там в останні дні спостерігається значне посилення артилерійських обстрілів.

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