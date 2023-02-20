Саркастичну промову ватажка ПВК в'язні слухали з усмішкою.

Ватажок приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин вкотре публічно прокоментував страту свого найманця Євгена Нужина. "Вагнерівця", який повернувся з полону, вбили кувалдою по голові за те, що в інтерв'ю українським журналістам він засудив війну та заявив про бажання воювати проти росіян.

Як повідомляє Телеграм-канал "Осторожно, новости", про страту Нужина Пригожин згадав під час вербування зеків в одній з російських колоній, відповідаючи на запитання про ймовірність потрапляння найманців у полон.

"Востаннє у ЗМІ вся країна обговорювала: був такий Нужин - здався, сам сказав, що хоче воювати проти росіян. Х*й знає, хто (його стратив - УНІАН). Ми не при ділах, хтось його спіймав, голову кувалдою розбив", - сказав Пригожин з ноткою сарказму.

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В'язні відреагували на це схвальним сміхом. За його словами, "у полоні може підфартити", деяких "Вагнер" навіть повертає. Однак він радить підривати себе гранатою, ніж піти в полон.

"Наших краще особливо не чепушити. Хоча можуть каструвати, знущатися, тож краще граната і все, до побачення", - заявив Пригожин.

Страта "вагнерівця" Нужина

У листопаді 2022 року вже в ході війни в Україні бойовики "Вагнера" демонстративно забили кувалдою Євгена Нужина - колишнього російського в'язня, який був завербований на війну, потрапив в український полон і був виданий назад за обміном.

У лютому 2023 "вагнерівці" знову влаштували показову страту кувалдою одного зі своїх бойовиків. Однак цього разу випадок викликав ряд сумнівів і підозр в тому, що це була лише постановка на замовлення особисто Пригожина.

Використання кувалди як знаряддя показової страти практикують бойовики так званої "Групи Вагнера". Вперше широко відомо про це стало в 2017 році, коли вагнерівці в Сирії показово забили кувалдою дезертира сирійської армії.

Після цього кувалда і відсилання до тієї страти стали одним з неформальних брендів "вагнерівців". Причому бойовики самі хизувалися тим вбивством і регулярно на нього натякали.

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