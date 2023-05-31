На фоні значного збільшення кількості артилерійських атак окупанти здійснюють ротацію військ, натомість українські захисники продовжують підготовку до подальшої боротьби.

Недивлячись на відносне затишшя по новинам із Бахмуту, там в останні дні спостерігається значне посилення артилерійських обстрілів, кількість яких співставна до ситуації на момент найгарячіших боїв за місто.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. "Ми зупинились на тій ситуації, у якій більшу частину міста контролює ворог, але під контролем Збройних сил України залишаються південно-західні околиці міста. Ми фактично контролюємо вхід до міста", - розповіла вона.

Заступниця міністра також розповіла, що у Бахмуті відбувається ротація окупантів.

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За її словами, замість "вагнерівців" заходять регулярні війська РФ.

"Декілька днів тому нашими захисниками там було зупинено російське просування, і наші оборонці тепер там не просто стоять, вони виконують інші задачі, про які я не можу говорити. Проте ці задачі спрямовані на збільшення боєздатності. Наразі обидві сторони готуються до продовження боротьби", - додала Маляр.

Ситуація в Бахмуті

20 травня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про повне захоплення міста Бахмут Донецької області після багатьох місяців жорстоких боїв за місто.

Згодом він анонсував виведення своїх бійців із міста і передачу контроля регулярним військам РФ.

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що Росія заводить до Бахмуту десантно-штурмові та мотострілецькі війська.

При цьому протягом останніх днів окупанти припинили наступальні дії, проте не зменшили кількість обстрілів.

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