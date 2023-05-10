У результаті бою того дня було ліквідовано 13 окупантів, ще 25 загарбників поранено.

Бійці Третьої штурмової бригади ЗСУ показали кадри першого дня операції під Бахмутом, у ході якої, за підтвердженням обох сторін, 72-га бригада РФ втекла з позицій та покинула "вагнерівців" помирати.

У результаті бою того дня було ліквідовано 13 окупантів, ще 25 загарбників поранено і знищено кілька складів з боєприпасами.

На опублікованих бригадою кадрах видно, як захисники під прикриттям бронетехніки та вогню блискавично просувалися територією ворога й вели з ним ближній бій.

Відео дня

Втеча 72-ї бригади РФ з-під Бахмута - головне

Напередодні ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин поскаржився на жалюгідне становище окупантів на Бахмутському напрямку. За його словами, 72-та бригада "про*рала три квадратних кілометри", на якому у нього "загинуло близько 500 осіб". Він попередив, що рубежі не вдасться утримати, "якщо фронт посипиться".

Згодом 3-тя окрема штурмова бригада у складі тактичної групи "Азов", яка захищає південно-західні околиці Бахмута, заявила про втечу 72-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ з-під міста.

Російська пропаганда вже істерить, що між підрозділами окупантів нібито сталась "неузгодженність дій". "Вагнер" того дня нібито відійшов з флангу через прорив в іншому місці, а 72-а бригада РФ цього нібито не знала. У підсумку ЗСУ просунулися на 3 км.

Бої за Бахмут - що відбувається

Ввечері 10 травня 2023 року командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський підтвердив відступ російських військ на окремих ділянках фронту біля Бахмута. Грамотне проведення оборонної операції виснажило підготовлені сили ПВК "Вагнер" та змусило замінити їх гірше підготовленими регулярними військами РФ, котрі зазнали поразки та відійшли.

Водночас експерт Іван Ступак заявив, що просування українських військових під Бахмутом Донецької області ще не є контрнаступом, але це непоганий прорив.

Вас також можуть зацікавити новини: