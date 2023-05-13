Останнім часом "вагнерівцям" на Бахмутському напрямку дуже не щастить.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його бойовики стріляють по російській армії.

На питання, куди ПВК "Вагнер" витрачає боєприпаси, оскільки Пригожин неодноразово стверджував, що у його головорізів спостерігається дефіцит БК, той відповів, що ПВК їх витрачає, зокрема, на самих росіян.

"Боєприпаси ми витрачаємо в тому числі для того, щоб зупинити натовпи військовослужбовців російської армії, що тікають", - сказав Пригожин.

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Останнім часом "вагнерівцям" на Бахмутському напрямку, куди Пригожин стягнув фактично всі сили своєї приватної армії, дуже не щастить. Британська розвідка вказує на пристойну площу звільненої від окупантів території навколо міста за останні чотири дні.

Пригожин звинувачує в провалах 72-гу окрему мотострілецьку бригаду, яка, за його словами, втекла від ЗСУ і оголила фланг самих "вагнерівців", у зв'язку з чим ПВК "втратила 500 осіб убитими".

Третя штурмова бригада ЗСУ підтвердила втечу росіян і навіть показала кадри першого етапу котратаки. Щоправда, пізніше бійці додали, що першими побігли саме "вагнерівці", тоді як регулярні війська РФ намагалися ще відстрілюватися.

Водночас, за даними Інституту вивчення війни, "вагнерівці" захопили 220 м території в самому Бахмуті і атакують три основні укріпрайони в північно-західному секторі міста.

Станом на ранок 13 травня 2023 року ЗСУ просунулися ще до 2 км протягом доби. Тоді як вчора ввечері, 12 травня, Пригожин заявляв про втрату 5 км.

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