Пригожин закликав співробітників Росгвардіі переходити на його бік.

Найважливіші об'єкти Москви взяті під посилену охорону, заходи безпеки в столиці посилені.

Про це ТАСС повідомили в правоохоронних органах. Повідомляється, що російським силовикам наказали стріляти при будь-якій спробі агресії в їх бік.

"У Москві посилені заходи безпеки, під посилену охорону взяті всі найважливіші об'єкти, органи державної влади та об'єкти транспортної інфраструктури", - сказав співрозмовник агентства. За його словами, по тривозі підняті підрозділи ОМОН і СОБР Росгвардіі.

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Всі офіцери Росгвардіі Центрального округу прибули в підрозділи по тривозі. Також по тривозі підняті співробітники поліції, повідомляє джерело "Известий".

Джерело ВЧК-ОГПУ повідомило, що по суті країна в дану хвилину під управлінням ФСБ РФ. Скрізь страх і розгубленість".

Пригожин закликав співробітників Росгвардіі переходити на його бік.

"Найперспективніший політик звертається до Росгвардії з пропозицією від якого краще не відмовлятися. Виконання злочинних наказів і спроба перешкодити задуманому походу справедливості закінчиться для співробітників, які зробили невірний вибір, плачевно", - заявив він.

Ситуація в РФ - деталі

У Москві силовиків привели в підвищену готовність, а в Ростовській області озброюють солдатів строкової служби після заяв Пригожина.

Московське управління ФСБ піднімають по тривозі. Це підтверджує джерело в армійських колах, що повідомляє про тривогу в московському гарнізоні.

Російські генерали звернулися до бійців ПВК "Вагнер" і закликали їх зупинитися.