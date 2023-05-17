Він також спростовував достовірність документів, які потрапили у мережу.

Очільник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин намагався применшити інформацію про свою співпрацю з українською розвідкою.

Як зазначають аналітики ISW, Пригожин відповів на запит ЗМІ щодо його пропозиції ГУР обміняти позиції кадрових російських військових в обмін на відхід ЗСУ з Бахмута.

За словами бойовика, на будь-якій війні відбуваються обміни, і це не є секретом для воюючих сторін. Також Пригожин стверджував, що інформація про позиції військ "зовсім не секретна" у сучасній війні через використання супутникових знімків.

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Одночасно з цим, очільник ПВК спростовував достовірність документів Пентагону, які потрапили у мережу через дії молодшого офіцера США. Пригожин наполягав, що ця людина просто не мала доступу до документів такого рівня секретності.

Пригожин пропонував угоду Україні - що відомо

Нещодавно Washington Post написало, що Пригожин пропонував Україні передати інформацію про позиції російської армії для атак в обмін на відведення підрозділів ЗСУ з Бахмута. З подібною пропозицією він нібито звертався через таємні канали в українській розвідці у січні, коли його бойовики тисячами гинули під час штурму міста-фортеці.

Пізніше Пригожин заявив, що журналісти WP "хайпують" або це може бути кампанія проти нього, яку проводять "товариші з Рубльовки".

Ще трохи згодом він влаштував непідробну істерику, відповідаючи на запит журналістів The Washington Post щодо цієї ситуації.

За даними ISW, Кремль готує механізми, щоб у майбутньому визнати Пригожина зрадником, але це, скоріш за все відбудеться не найближчим часом, оскільки Міноборони РФ не має впливу на бойовиків "Вагнера".

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