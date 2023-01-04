Як зазначили бійці, кращий варіант для найманців - здаватися у полон.

Воїни Розвідувально-ударної група (РУГ) Спеціальних Операцій Збройних сил України передалим "вітання" ватажку "вагнерівців" Євгену Пригожину, а його найманцям порадили здаватися у полон.

У відеозверненні, опублікованому в Telegram-каналі РУГ, бійці зазначають, що кращим варіантом для "вагнерівців" досі залишається полон. Україна гарантує їм статус військовополонених.

Воїни додали, що усі полонені "вагнерівці" стверджують, що їхній ватажок Пригожин відсиджується у тилу та "кидає" їх.

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"Пригожин, усі твої бійці, які потрапили до нас в полон, кажуть, що ти їх кинув. "Вагнерівці", здавайтеся, якщо хочете вижити. Пригожин вас кинув. Він відсиджується у тилу, бо сц*котно. У вас буде такий же статус військовополонених, як і в інших російських військових. Слава українському народові! Смерть ворогам завжди!", - зазначили військові.

Додамо, що під час відеозвернення один з українських воїнів стояв на російському російському триколорі у знак зневаги до окупантів.

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ЗСУ "мінусують" сотні "вагнерівців" під Бахмутом щодоби впродовж кількох місяців. Втім, бойовики все одно продовжують юезглузді штурми міста.

Аналітики пов'язують таку фанатичність стратегією "вагнерівців", точніше політичними амбіціями ватажка Євгенія Пригожина, мовляв він намагається довести російському керівництву, що саме його найманці є ефективними бійцями.

Втім, ресурси найманців Пригожина вже почали вичерпуватися, у зв'язку з чим західні аналітики прогнозували кульмінацію у їхніх наступах. За даними аналітиків ISW, Пригожин готує інформаційні умови, щоб звинуватити у невдачах під Бахмутом міністерство оборони Сергія Шойгу і російський ВПК.

Втрати штурмових груп окупантів у Бахмуті Донецької області складають 80%. Воїн-нацгвардієць розповів, що поранених загарбників лишають помирати на холоді.

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