За словами ватажка найманців, якщо ПВК "Вагнера" доведеться відступити від міста, то ЗСУ продавлять фронт до російських кордонів.

Відступ ПВК "Вагнера" від Бахмута призведе до того, що фронт посиплеться. ЗСУ перейдуть у наступ і вийдуть на кордони з Російською Федерацією.

Таку заяву у свіжому відеозверненні зробив ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин. Він сказав: "Якщо ПВК "Вагнера" зараз відкочується [від Бахмута], то в історії відбувається наступна ситуація. Зрозуміло, що фронт посиплеться — посиплеться до російських кордонів, може бути, і далі. Загалом, ситуація буде несолодка для взагалі всіх формувань воєнізованих, які захищають інтереси Росії".

Пригожин вважає, що в разі відходу "вагнерівців" від Бахмута спрацює "ефект пружини". В результаті ЗСУ зможуть увійти на територію так званої "ЛНР", звільнити Луганськ та інші населені пункти.

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Після цього, як вважає ватажок найманців, українські захисники повернуть Крим і вийдуть на територію Росії. А влада РФ звинувачуватиме в провалі саме ПВК "Вагнера", яка "не змогла домовитися" і відступила. На думку Пригожина, саме з цієї причини Міноборони Росії не дає бойовикам боєприпасів.

ПВК "Вагнера" під Бахмутом: що відомо

Після початку вербування зеків "вагнерівці" почали закидати живою силою позиції ЗСУ. Штурмові групи ув'язнених діяли і в районі незламної східної "фортеці", про що розповідали українські захисники.

Однак в останні місяці під Бахмутом почали діяти професійні найманці з ПВК "Вагнера". Цю інформацію в кінці лютого підтвердив командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

У Міністерстві оборони України повідомили, що Росія змушена проводити ротацію "вагнерівців" під Бахмутом, тому що багато підрозділів найманців були знищені українськими захисники.

Як повідомили полонені бойовики, в ПВК дійсно працювала практика "обнулення". Членів приватної військової компанії могли стратити за відмову йти в наступ або певні проступки. Але на тлі втрат від цієї практики відмовилися.

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