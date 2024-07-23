Наразі Росія намагається зламати тил, аби переконати, що перемогти її у війні неможливо.

Росія намагається примусити Україну та західних партнерів до перемир'я, заявив в ефірі "Радіо NV" військовий експерт, ветеран АТО Євген Дикий.

"Росіяни не можуть довго нести втрати такого масштабу. Їхня армія сточується. До того ж спершу сточується залізо, а вже потім м'ясо. Людей вони ще більш-менш якось поповнюють і ще певний час зможуть. Хоча якість цих людей зменшується з кожним набором. І вже на Харківщині це вистрілило, оскільки там був величезний відсоток новобранців", – сказав Дикий.

Він також додав, що з технікою в окупантів наразі значно більші проблеми, ніж з особовим складом. За словами експерта, Росія наразі не може компенсувати навіть половини втрат, які їм завдають ЗСУ.

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"Чому вони зараз не призупиняються, кидають знову і знову повністю знищені частини в наступ. Їм зараз дуже важливо переламати нас психологічно. Вони намагаються створити й у нас і в наших західних союзників ілюзію. Вони дуже відчайдушно блефують, насаджують меседж про те, що Росія здатна роками вести війну такої інтенсивності. А якщо так – вона просто приречена в ній перемогти. Адже очевидно, що ані ми, ані Захід таку війну 10 років вести не будуть", – додав Дикий.

Експерт також відзначив, що наразі Кремль спрямував усі свої сили для цієї мети. Зокрема, йдеться про тиск на фронті та удари в тили, якими Москва намагається показати "безсилля української ППО".

"Йде дуже добре продумана кампанія для того, щоб зламати не нашу армію. Адже тут вони зрозуміли, що не світить. У них зараз ідея, щоб дотиснути тил. Аби у нас сформувалася помилкова картина про те, що запаси й ресурси у РФ нескінченні й що так вони роками можуть повзти", – зазначив Дикий.

Переговори з РФ: останні новини

Раніше президент України Володимир Зеленський натякнув на переговори з РФ. CNN звернуло увагу, що нині українська влада стикається з подвійним ударом: складною ситуацією на фронті та політичною невизначеністю щодо майбутньої підтримки союзників України. Також там відмітили, що український президент вперше від початку повномасштабної війни заговорив про переговори.

Водночас, видання NYT повідомляло, що Україна планує завершити бойові дії і почати переговори з Росією. Керівництво країни вже займається розробкою плану, який дасть змогу зупинити конфлікт.

Подібну думку різко розкритикував заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін. Зокрема, він заявив, що ті люди, які вважають, що потрібно сідати за стіл переговорів перебувають в неналежній інформаційній бульбашці.

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