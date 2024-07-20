Зіткнувшись зі складною реальністю на передовій і перспективою появи Трампа в Білому домі, Зеленський натякнув на переговори з Росією.

Президент України Володимир Зеленський використовував незвично стриманий тон, звертаючись до українців цього тижня, і натякнув на готовність вести переговори з РФ - вперше з початку повномасштабного вторгнення.

CNN звернуло увагу, що нині українська влада стикається з подвійним ударом: складною ситуацією на фронті та політичною невизначеністю щодо майбутньої підтримки союзників України.

Колишній посол США в Україні Джон Гербст припустив, що зміна тону Зеленського була реакцією на події, що розгортаються у США. Гербст сказав, що Зеленський намагався зв'язатися з потенційною майбутньою адміністрацією Трампа і сказати про готовність до переговорів за умови, що підсумкова домовленість буде справедливою.

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"Зараз політично складно стверджувати, що мир може бути досягнутий без повного повернення всіх українських територій. Але це не означає, що це неможливо", - сказав Гербст.

Він вважає, що Київ міг би вважатися переможцем, навіть якщо Україні не вдасться повернути всю свою довоєнну територію - за умови, що вона поверне достатньо, щоб стати економічно життєздатною і безпечною державою.

"Але для того, щоб бути безпечною державою, особливо за таких обставин, вона має бути членом НАТО. Якби це справді було на столі переговорів, тобто за повної віри і сили США, це теоретично могло б призвести до стабільного миру",- висловив думку дипломат.

Заступниця директора програми "Росія і Євразія" Chatham House Орися Луцевич заявила, що слова Зеленського, ймовірно, були посланням світу. "Це одночасно сигнал для РФ і глобального Півдня про те, що Україна не є перешкоджаючою силою. Він готовий сісти за стіл переговорів. Але це не може відбуватися повністю на російських умовах, і це не може призвести до капітуляції України", - пояснила вона.

Щодо ситуації на фронті, видання зазначило, що Україна захищається, а не намагається повернути території, які окупувала РФ. "ЗСУ доведеться накопичувати техніку, матеріали та живу силу для майбутньої контрнаступальної операції, і це частина російських розрахунків, які ми бачимо - російське військове командування слідує стратегії проводити наступальні операції по всій лінії фронту", - прокоментував ситуацію Райлі Бейлі, аналітик по Росії в американському Інституті вивчення війни.

За словами Бейлі, здійснюючи поступовий наступ уздовж лінії фронту довжиною 1000 км, Росія змушує Україну перейти до оборонних операцій, а не готуватися до контрнаступу.

"ЗСУ доведеться вимотати ворожі сили і можливості, які беруть участь у наступальних операціях, що додасть більшої гнучкості та послабить частину тиску. Тоді Україна зможе почати ухвалювати деякі оперативні рішення, які вона не могла ухвалити останні кілька місяців", - розповів Бейлі.

При цьому видання констатувало, що успіх будь-якого майбутнього українського контрнаступу залежить від того, яку підтримку ЗСУ отримають від Заходу. У зв'язку з цим там зазначили, що Трамп оголосив, що вибрав Джей Ді Венса кандидатом на посаду віцепрезидента. А він відомий тим, що пропонував Україні вести переговори з РФ, оскільки США та інші союзники не мають можливості її підтримати. І це на додачу до того, що сам Трамп заявляв що закінчить війну в Україні за 24 години.

Однак Гербст прогнозує, що якщо демократи переможуть на президентських виборах у США, то нинішня політика з підтримки України продовжиться, і надходитиме більше допомоги.

"Якщо Трамп переможе, ми не знаємо, що він робитиме. Але ми знаємо, що в його команді з нацбезпеки є серйозні люди, які зрозуміють, що Путін становить пряму загрозу американським інтересам, і що для США важливо або критично, щоб Путін програв в Україні", - пояснив він.

Але Гербст сказав, що є ще один фактор, здатний переконати можливу адміністрацію Трампа продовжувати допомагати Україні. "Якщо його команда припинить допомогу і Україна впаде, це стане великою поразкою для США, завдяки Трампу. І ця поразка затьмарить шкоду, завдану Байденом з його виведенням військ з Афганістану. І в його команді знайдуться люди, які це зрозуміють", - висловив думку дипломат.

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