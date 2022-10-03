За його словами, чоловіків почали хапати на вулицях.

Російські загарбники почали примусову мобілізацію місцевого населення на території окупованого Мелітопольського району Запорізької області.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Чоловіків просто почали хапати на вулицях. У нас за вихідні є велика кількість випадків, коли просто підходять до чоловіків різного віку, різної фізичної підготовки та просять підійти до комендатури, щоб стати на облік. Потім когось затримують на декілька днів, а когось одразу відпускають. Але зараз вже почалася мобілізація на тимчасово окупованій Мелітопольщині", - сказав він.

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За його словами, окупанти не зважають, що у людей українські паспорти, адже після псевдореферендумів вважають місцеве населення громадянами РФ.

Також він додав, що місцеві жителі намагаються евакуюватися з окупованих територій. Саме тому на блокпосту біля Василівки зранку було вже 4 тисячі людей, які хочуть потрапити на підконтрольну Україні територію, але російські військові майже не випускають їх.

Путін оголосив мобілізацію: головне

Путін 21 вересня оголосив про часткову мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу тоді заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

23-27 вересня російські загарбники провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській та Запорізькій – про вихід зі складу України та приєднання до Росії, у Донецькій та Луганській – про приєднання до РФ. 30 вересня Путін оголосив про анексію частин чотирьох областей України.

Під час "референдуму" і після анексії жителям окупованих територій почали масово вручати повістки в російську армію.

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