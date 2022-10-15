У районі аеродрому було чути чотири потужні вибухи з подальшою детонацією.

За попередніми даними, напередодні у Мелітополі було уражено військову базу окупантів.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

"Вчора ввечері було гучно в районі аеродрому: 4 потужні вибухи з подальшою детонацією. За попередніми даними, ворожа військова база, яку окупанти безуспішно намагаються відновити, вкотре понесла втрати", - зазначив мер.

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Федоров додав, що після серії вибухів російські військові вивозили звідти ліквідовану техніку.

Ситуація в Мелітополі

3 жовтня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про початок примусової мобілізації місцевого населення на території окупованого Мелітопольського району Запорізької області.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня Федоров заявляв про гучні вибухи в Мелітополі, які було чути у центрі та східних районах міста.

11 жовтня повідомлялося про вибухи на військовій базі російських загарбників в Мелітополі.

Як повідомляв УНІАН, увечері 14 жовтня Федоров заявив, що у тимчасово окупованому російськими загарбниками Мелітополі Запорізької області пролунали потужні вибухи. За його словами, втрати ворога з'ясовуються.

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