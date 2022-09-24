Раніше в Росії оголосили про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі, і про плани мобілізувати близько 300 тис. осіб.

На Запоріжжі та Херсонщині чоловікам, які отримали російські паспорти, вручають повістки про мобілізацію до російської армії.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"В Запорізькій та Херсонській областях чоловікам призовного віку, що відмовились від українського громадянства та отримали паспорти Російської Федерації, окупаційна влада розпочала вручення повісток про мобілізацію", - зазначили у Генштабі.

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Мобілізація в РФ: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб. У Міністерстві внутрішніх справ України вважають, що під час першої хвилі мобілізації в Росії можуть призвати тільки 40-50 тис. резервістів, тому що на більшу кількість банально не вистачить екіпірування.

У британській розвідці проаналізували ситуацію та зазначили, що країні-агресорці буде потрібно вирішувати логістичні та адміністративні проблеми, щоб зібрати 300 тис. військових, які навряд чи стануть боєздатними протягом місяців. Експерти зазначають, що навіть ця обмежена мобілізація буде дуже непопулярною серед частини російського населення, і Путін бере на себе значний політичний ризик в надії створити необхідну бойову міць. Також наголошується, що цей крок фактично є визнанням, що Росія вичерпала запас добровольців, які готові воювати в Україні.

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