Раніше 59-річний генерал керував рашистами в Сирії, а влітку 2022 року отримував похвалу від Міноборони РФ за захоплення Лисичанська.

Генерал-полковника Олександра Лапіна призначено начальником Головного штабу Сухопутних військ Збройних сил РФ.

Про це пишуть російські ЗМІ, посилаючись на джерела в Міноборони РФ. До кінця жовтня Лапін був командувачем угрупування російських військ "Центр".

Раніше 59-річний генерал керував рашистами в Сирії, а влітку 2022 року отримував похвалу від Міноборони РФ за захоплення Лисичанська.

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Олександр Лапін: чим він відомий

Генерал Лапін потрапив під критику через те, що здав місто Лиман в Донецькій області. Тоді рашисти були в оточенні, операція була названа "Лиманський котел". Хоч Лапіна і хвалили за "героїчне захоплення" Лисичанська, проте через Лиман він втратив репутацію. За провал у Лимані Лапіна розніс вщент Рамзан Кадиров. Глава Чечні закликав Лапіна "змивати кров".

ЗМІ писали, що в Росії нібито дістали з Москви-ріки тіло генерал-полковника Лапіна. Але виявилося, що це фейк.

Також ЗМІ повідомляли, що Лапіна звільнили з посади командувача Центрального військового округу, але це теж виявилося неправдою.

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