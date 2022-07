Диктатор не довіряє молодшим офіцерам і не хоче доручати їм важливі завдання, повідомляє ISW.

Президент РФ Путін втратив довіру до своїх генералів. Диктатор настільки боявся, що його підлеглі в черговий раз провалять завдання, що доручив захоплення Лисичанська одразу двом командирам.

Про це повідомляють експерти американського Інституту вивчення війни (Institute for the Study of War, ISW).

Так, за захоплення Лисичанська відповідали командувач центральним військовим округом РФ генерал-полковник Олександр Лапін і командувач повітряно-космічними силами країни-агресора генерал армії Сергій Суворікін, він також командує "південною" групою військ окупантів.

"Участь двох таких високопоставлених офіцерів в одному і тому ж підприємстві на невеликій ділянці фронту примітно і, ймовірно, вказує на те значення, яке президент Росії Володимир Путін надавав забезпеченню безпеки Лисичанська і кордону Луганської області, а також на його недовіру в більш молодших офіцерів для виконання цієї роботи", - відзначили експерти.

Відхід українських захисників від Лисичанська

Як повідомляв УНІАН, напередодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту РФ Володимиру Путіну про нібито окупацію всієї Луганської області. Він відрапортував про нібито "повний контроль" росіян над Лисичанськом і захоплення населених пунктів Білогорівки, Новодружеська, Малорязанцеве і Білої Гори.

Вдень 3 липня речник Міністерства оборони України Юрій Сак заявив, що місто Лисичанськ не перебуває під "повним контролем" російських військ попри заяви Москви про те, що місто захопили окупанти.

Спікер Національної гвардії України Руслан Музичук інформував, що біля Лисичанська йдуть запеклі бої, але місто знаходиться під контролем українських військ.

Вже ввечері неділі в Генштабі повідомили, що після важких боїв за Лисичанськ сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів.

У Генштабі підкреслили, що для успіху недостатньо сталевої волі і патріотизму. Потрібні матеріально-технічні ресурси.