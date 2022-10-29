Раніше стало відомо, що командувача військами в Україні звільнили.

ЗМІ повідомили, що в Росії нібито дістали з Москви-ріки тіло генерал-полковника Олександра Лапіна. Він командував угрупованням російських військ "Центр".

Про смерть Лапіна з посиланням на джерела в спецслужбах повідомив "24 канал".

"З Москви-ріки 29 жовтня витягли тіло російського генерала Олександра Лапіна. Він командував угрупованням загарбницьких військ "Центр".На місці працюють медики і рятувальники", - повідомляє видання.

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Також передбачалося, що генерал-полковника, який "здав" Лиман, могли "прибрати" глава Чечні Рамзан Кадиров і власник ПВК Вагнера (ПВК Ліга) Євген Пригожин. Раніше вони критикували Лапіна, через що в ЗМІ заговорили про конфлікти серед російського командування.

Однак це виявилося фейком. Так, публіцист Сергій Талк запостив у своєму Twitter "інформацію" про нібито смерть Лапіна, після чого її "підхопили" ЗМІ. Незабаром Талк пожартував про те, що наступного разу він буде додавати до своїх постів спеціальну позначку, щоб всі розуміли гумор.

"Я прямо навіть шкодую, що написав сьогодні цей жарт в Твіттері! Пішла гуляти новина по інтернету. Треба буде в кінці кожного повідомлення ставити знак ПГ - почуття гумору", - написав він і прикріпив скріншот "сенсації" від ЗМІ.

Олександр Лапін: що відомо про генерал-полковника РФ

11 вересня стало відомо, що російське керівництво у відповідь на нові поразки на фронті знову змінило командування західного угруповання ЗС РФ. Командувати західною групою поставили генерал-лейтенанта Олександра Лапіна, який керував військами "Центр", разом зі своїм штабом.

1 жовтня глава Чечні Кадиров "завив" через провали РФ у Лимані і відразу ж знайшов винних. Він публічно заявив, що відповідальність за провал в Лимані лежить на плечах генерал-полковника Олександра Лапіна, якому приписують "героїчне взяття" Лисичанська.

Сьогодні, 29 жовтня, стало відомо, що Лапіна, який командував угрупуванням російських військ"Центр", знято з посади.

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