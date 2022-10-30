Російського генерала Олександра Лапіна не звільнили з посади командувача Центрального військового округу. Втім, він більше не може керувати військами в Україні.
Про це повідомляє міжнародна розслідувальна спільнота InformNapalm з посиланням на реєстри РФ.
В російських реєстрах генерал Лапін все ще проходить як командувач Центрального військового округу РФ. З цієї посади його, ймовірно, поки знімати не збираються.
"Тобто він був усунений (тимчасово або назавжди) від управління військами саме в зоні бойових дій в Україні, а свою посаду командувача ЦВО поки що зберіг. Тож перемога Кадирова над Лапіним поки що формальна і не виключаємо матч реванш", - заявили у спільноті, натякаючи на конфлікт генерала з Кадировим.
Олександр Лапін - доля російського генерала, який "здав" Лиман
Напередодні у мережі з'явилася інформації про нібито відставку командувача "центральним" угрупуванням ЗС РФ Олександра Лапіна.
Після відступу з Лиману Кадиров публічно бажав військовому "змити кров" убитих "хлопців" на фронті. Главу Чечні в цьому підтримав ватажок ПВК "Вагнера" Пригожин.
29 жовтня деяких українські ЗМІ поширили фейк про нібито загибелі Лапіна у Москві-річці.