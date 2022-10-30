Воєначальника тільки усунули від керуванням військ в Україні.

Російського генерала Олександра Лапіна не звільнили з посади командувача Центрального військового округу. Втім, він більше не може керувати військами в Україні.

Про це повідомляє міжнародна розслідувальна спільнота InformNapalm з посиланням на реєстри РФ.

В російських реєстрах генерал Лапін все ще проходить як командувач Центрального військового округу РФ. З цієї посади його, ймовірно, поки знімати не збираються.

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"Тобто він був усунений (тимчасово або назавжди) від управління військами саме в зоні бойових дій в Україні, а свою посаду командувача ЦВО поки що зберіг. Тож перемога Кадирова над Лапіним поки що формальна і не виключаємо матч реванш", - заявили у спільноті, натякаючи на конфлікт генерала з Кадировим.

Олександр Лапін - доля російського генерала, який "здав" Лиман

Напередодні у мережі з'явилася інформації про нібито відставку командувача "центральним" угрупуванням ЗС РФ Олександра Лапіна.

Після відступу з Лиману Кадиров публічно бажав військовому "змити кров" убитих "хлопців" на фронті. Главу Чечні в цьому підтримав ватажок ПВК "Вагнера" Пригожин.

29 жовтня деяких українські ЗМІ поширили фейк про нібито загибелі Лапіна у Москві-річці.

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