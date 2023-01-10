Бойовик нагадав про "заслуги" нового начштабу Сухопутних військ РФ, а саме "перегрупування" з Харківської області.

Терорист Ігор Стрєлков-Гіркін відреагував на призначення генерал-полковника Олександра Лапіна на пост начальника Головного штабу Сухопутних військ Російської Федерації. Він вважає дане рішення непорозумінням.

Бойовик нагадав, що під керівництвом Лапіна росіяни зазнали поразки в Харківській області, через що були змушені піти.

"Призначення генерала Лапіна на вищу посаду, м'яко кажучи, непорозуміння. Справа не в його командних якостях (якщо вони взагалі є), а в тому, що саме під його командуванням наші війська зазнали важкої поразки під Балаклією та Ізюмом, залишивши, в результаті, майже 10 міст та "перегрупувавшись" з Харківської області", - написав він Гіркін у своєму Telegram-каналі.

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На його думку, "підвищувати за таке - це хамська демонстрація власної невразливості з боку керівництва МО РФ".

Звільнення Харківської області - що відомо

Російська армія на початку повномасштабного вторгнення в Україну захопила ряд українських населених пунктів, в тому числі і в Харківській області. Наприкінці літа ЗСУ розпочали масштабний контрнаступ, а 14 вересня президент Володимир Зеленський оголосив про звільнення від ворога Харківської області.

За даними СБУ, накази про захоплення міст Харкіщини віддавали шість російських генералів. Їм вже заочно оголосили підозру.

Після деокупації області загарбники постійно б'ють по мирних містах з аріллерії, дронами та ракетами, що призводить до жертв серед населення і руйнувань. Під час однієї з останніх атак по смт Шеченкове двоє людей загинули, а шестеро отримали поранення, в тому числі 10-річна дівчинка.

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