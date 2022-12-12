Російські генерали також сприяли створенню на захопленій території окупаційних адміністрацій, зазначили в СБУ.

Шістьом російським генералам, які віддавали накази про захоплення міст Харківщини, повідомлено про підозру.

Унаслідок слідчих дій встановлено особи шістьох представників вищого командування Західного військового округу ЗС РФ, які брали участь у плануванні, підготовці та веденні бойових дій проти Сил оборони на східному фронті, про це повідомляє Служба безпеки України.

"На початку повномасштабного вторгнення вони віддавали накази російським військам на "прорив" державного кордону України і штурм населених пунктів Харківської області", - сказано в повідомленні.

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За інформацією СБУ, вони також сприяли створенню окупаційних адміністрацій РФ під час тимчасового захоплення частини регіону.

Зазначається, що на підставі одержаної доказової бази повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 2 ст. 437 (Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України шістьом генералам.

Йдеться про заступника командуючого Західним військовим округом ЗС РФ генерал-майора Трубієнка, командуючого 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ генерал-лейтенанта Іванаєва, начальника штабу 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ генерал-майора П’ятаєва, командуючого 1-ї танкової армії Західного військового округу генерал-майора Терещенка; командира 3-ї мотострілецької Вісленської Червонопрапорної, орденів Суворова і Кутузова дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ генерал-майора Авдєєва; командира 144-ї гвардійської мотострілецької Єльнінської Червонопрапорної ордена Суворова дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу генерал-майора Слєпцова.

Звільнення Харківської області - що треба знати

Під час повномасштабного вторгнення російські загарбники захопили низку населених пунктів України, зокрема в Харківській області.

Наприкінці літа українська армія почала контрнаступ на низці напрямків. 14 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що від ворога звільнена майже вся Харківська область.

Супротивники не раз обстрілювали територію регіону з різного озброєння, є багато руйнувань, жертви та постраждалі.

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