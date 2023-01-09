Медики роблять все для того, щоб врятувати життя 10-річної дівчинки – в неї осколкові поранення голови та шиї.

Кількість поранених внаслідок сьогоднішнього удару російських окупантів по смт Шевченкове Харківської області зросла до шести, загинули дві людини.

Про це повідомив голова Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синєгубов на брифінгу. Він зазначив, що серед постраждалих є 10-річна дівчинка.

"Вона отримала осколкові поранення голови і шиї. Медики все роблять для того, щоб врятувати її життя", - зазначив він.

Синєгубов підкреслив, що у смт немає жодного військового об’єкту, це мирний населений пункт, тому мета обстрілу окупантами одна – "терор і жертви серед мирного населення".

Він повідомив, що рятувальники продовжують розбирати завали.

Удар по Шевченковому Харківської області

9 січня окупанти завдали ракетного удару по смт Шевченкове Куп‘янського району. Ворожа ракета влучила на територію місцевого ринку. Загинули дві жінки. Тоді йшлося про чотирьох поранених, серед яких 10-річна дівчинка.

За попередніми даними, ворог обстріляв населений пункт із ЗРК С-300 з території Бєлгородської області РФ.

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