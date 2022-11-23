За даними Данілова, масованих ракетних ударів росіяни можуть завдати по Україні ще 3-4 рази.

Українська розвідка володіє достеменною інформацією про наявність на території Російської Федерації тих чи інших видів озброєння.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю радіо Свобода.

"Можу сказати, що наші розвідки працюють бездоганно. Маємо розуміння, скільки лишилося. Я можу сказати, що певні є ракети, які лишилися, менше вже ніж 10%, є ракети, яких лишилося 18%, є ракети, яких ще, на жаль, до біса на території Російської Федерації. Мова йде про ракети С-300. Так сталося, що у них їх занадто багато. Ними вони зараз якраз і жбурляють Запоріжжя, Херсон, на іншій території, на Харківщині. Тому що їх у них ще багато", - пояснив Данілов.

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За його словами, те, що стосується високоточних ракет, у України є дані, скільки РФ на сьогодні їх має.

"Якби у них було все гаразд, то вони точно не зверталися б до іншої країни для того, щоб їм допомагали ракетами. Ви знаєте, про яку країну йде мова. Країна, яка допомагала їм так званими "Шахидами", або "Шахедами" – хто як їх називає", - сказав секретар РНБО.

"Ми дуже ретельно відстежуємо всю цю ситуацію, що там відбувається. Ще раз наголошу, ми свідомі того, що відбувається на території нашого ворога, нашого супротивника по наявності саме зброї ураження, те, що стосується ракет", - запевнив він.

На питання про те, скільки разів ще Росія зможе завдавати таких масованих ракетних ударів, як було 10 жовтня Данілов відповів, що це залежить від того, скільки росіяни будуть використовувати при тому чи іншому нападі.

"Той напад, який був 15-го числа, він був одним з самих потужних нападів... Я можу сказати, що якщо буде мова йти про такі обстріли, який був 15-го числа, то це максимум 3-4 рази вони можуть зробити такі обстріли по потужності, які були саме 15 числа", - зазначив він.

Ракетний терор РФ

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

Через масовану атаку РФ у ряді областей України ввели аварійні відключення світла.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану ракетну атаку Росії по Україні та підтвердив, що більшість ворожих ракет були випущені саме по енергетичній інфраструктурі України.

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