Президент України Володимир Зеленський, коментуючи прогнози розвідки щодо війни, зазначив, що обожнює слухати очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.
Як заявив Зеленський під час спілкування з українськими ЗМІ, яке транслювалося в ефірі інформаційного телемарафону, наразі ні в української, ні в іноземних розвідок немає відповіді на питання про терміни закінчення війни.
"Я обожнюю слухати Буданова... Ми розуміємо, що є висновки розвідок щодо положення ворога, його стабільності тощо, і є розуміння того, коли вони ставали слабкішими, і на основі цього можна було робити ті чи інші висновки", - сказав президент.
Однак Зеленський зауважив, що іноді трапляються й неочікувані речі, які впливають на ці висновки, зокрема контракт між Іраном та Росією на поставки безпілотників та ракет.
"Тому це складні речі, які змушують по-іншому ставитися і змінювати тактику й стратегію ведення війни, бо ресурс у нас обмежений і розтягувати війну ми не зацікавлені. Але між вибором про те, як закінчити війну, і її терміном, ми обираємо "як". Бо ми могли віддати наші території, але ми обрали правильний і чесний шлях. Так, дуже складний, а для багатьох, на жаль, смертельний. Але він такий. І в ньому, коли такий вибір, треба дивитися на ресурс, бо ми не знаємо, коли ця війна закінчиться", - додав він.
Війна в Україні: прогнози Буданова
Як повідомляв УНІАН, на думку керівника ГУР генерал-майора Кирила Буданова, бої в Україні мають закінчитися до літа наступного року.
29 жовтня він спрогнозував, що операція з деокупації Херсона триватиме до кінця листопада.
На початку листопада Буданов заявив, що настає вирішальний період війни в Україні.
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