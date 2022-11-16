Президент наголосив, що наразі ні в української, ні в іноземних розвідок немає відповіді на питання про терміни закінчення війни.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи прогнози розвідки щодо війни, зазначив, що обожнює слухати очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.

Як заявив Зеленський під час спілкування з українськими ЗМІ, яке транслювалося в ефірі інформаційного телемарафону, наразі ні в української, ні в іноземних розвідок немає відповіді на питання про терміни закінчення війни.

"Я обожнюю слухати Буданова... Ми розуміємо, що є висновки розвідок щодо положення ворога, його стабільності тощо, і є розуміння того, коли вони ставали слабкішими, і на основі цього можна було робити ті чи інші висновки", - сказав президент.

Однак Зеленський зауважив, що іноді трапляються й неочікувані речі, які впливають на ці висновки, зокрема контракт між Іраном та Росією на поставки безпілотників та ракет.

"Тому це складні речі, які змушують по-іншому ставитися і змінювати тактику й стратегію ведення війни, бо ресурс у нас обмежений і розтягувати війну ми не зацікавлені. Але між вибором про те, як закінчити війну, і її терміном, ми обираємо "як". Бо ми могли віддати наші території, але ми обрали правильний і чесний шлях. Так, дуже складний, а для багатьох, на жаль, смертельний. Але він такий. І в ньому, коли такий вибір, треба дивитися на ресурс, бо ми не знаємо, коли ця війна закінчиться", - додав він.

Війна в Україні: прогнози Буданова

Як повідомляв УНІАН, на думку керівника ГУР генерал-майора Кирила Буданова, бої в Україні мають закінчитися до літа наступного року.

29 жовтня він спрогнозував, що операція з деокупації Херсона триватиме до кінця листопада.

На початку листопада Буданов заявив, що настає вирішальний період війни в Україні.

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