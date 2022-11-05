Окупант служив у окремій бригаді спецпризначення ГРУ.

Ліквідованого в Україні окупанта з Орська (РФ) поховали на тлі прапора за мотивами "Правого сектора".

Як повідомив у Facebook засновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе, Микиту Москвина з Орська ліквідували 4 листопада в Україні. Окупант служив у окремій бригаді спецпризначення ГРУ.

Як свідчить некролог, з 17 років Москвин добровільно допомагав міліції (ймовірно вчився брати винагороду і при цьому був стукачем-інформатором), брав активну участь у військово-"патріотичних" заходах і т.д.

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"В Орську попрощалися із сержантом ГРУ ЗС РФ Микитою Москвиним. Але тут цікаво фото з похорону, чому його ховали під мотиви прапора "Правого Сектору", - написав експерт, додавши фото з прощання.

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Вранці 5 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що супротивники наступають на Новопавлівському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За його даними, наші воїни відбили ворожі атаки в Донецькій і Луганській областях в районах 14 населених пунктів, зокрема, біля Бахмута і Мар'їнки.

Варто зазначити, що станом на 5 листопада на українській землі було ліквідовано понад 75 тисяч окупантів.

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