Один із загарбників заявив, що росіянам доводиться боротися із жінками, які йдуть в атаку на боці ЗСУ.

Російські окупанти продовжують смішити недолугими фейками про українську армію. Розповідями про "іноземних найманців" у лавах ЗСУ вже не здивуєш, тому загарбники запустили фейк про те, що Україна відправляє в атаку польських жінок.

В коментарі пропагандистському "РИА-Новости" один із загарбників заявив, що росіянам доводиться боротися із жінками, які йдуть в атаку на боці ЗСУ.

Втім, пропаганді було мало таких нісенітниць, тому "воєнкор" поставив уточнювальне питання: "Яких жінок кидають в атаку?". Загарбник трохи подумав та "довершив" свій фейк ще більш абсурдними деталями.

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"Був наступ з боку ЗСУ. Там було дуже багато найманців. Серед цих найманців були польські жінки. Їх наші бачили дуже добре. Трупи їхні збирали потім", - видав окупант.

Російська пропаганда

Російські окупанти постійно поширюють фейки про Україну. При цьому вони використовують будь-які платформи для поширення брехні на будь-яку тему.

Так, під час масових ударів по містах України 10 жовтня окупанти запустив інформаційну атаку про нібито наступ по всій лінії фронту.

Крім того, експерти розкрили діяльність групи тіньових редакторів "Вікіпедії". Вони коригували інформацію, щоб просувати кремлівську пропаганду про війну Росії проти України.

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