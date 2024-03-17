Вони заявили, що їхня операція на території Росії триває.

Бійці Сибірського батальйону і Російського добровольчого корпусу підняли прапори в селі Козинка Бєлгородської області.

Відповідну заяву вони зробили у своєму Telegram-каналі. На опублікованій фотографії можна побачити трьох бійців, які тримають у руках прапори. Подробиць вони не повідомляють.

"Обмежена спеціальна операція добровольчих сил на території РФ триває. Прапори Сибірського батальйону та РДК у селі Козинка Російської Федерації", - ідеться в повідомленні.

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Рейд російських добровольців на територію РФ: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 12 березня в Легіоні "Свобода Росії", "Російському добровольчому корпусі" і "Сибірському батальйоні" оголосили про початок операції на російській території.

Росіян закликали ігнорувати вибори, а також евакуюватися із зони бойових дій. Пізніше почали з'являтися відео з полоненими російськими солдатами. Згідно з даними в мережі, бої тривають досі.

Сьогодні вдень бійці Сибірського батальйону і Чеченської республіки Ічкерія заявили про взяття під контроль селища Горьківський у Грайворонському районі Бєлгородської області.

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