Росіянам, які мешкають у прикордонних селах, наразі рекомендують не повертатися до своїх будинків.

У Бєлгородській області продовжується "контртерористична операція" проти озброєних груп, які у понеділок, 22 травня, проникли на територію області.

Про це заявив губернатор області В'ячеслав Гладков у Telegram. За його словами, у прикордонному Грайворонському районі продовжується зачистка.

"Щодо ситуації у Грайворонському окрузі. Триває зачистка території Міністерством оборони разом із силовими структурами. Але повертатися поки що у свої будинки не варто", - заявив Гладков.

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За його словами, у населених пунктах, куди провалися "українські диверсанти", є двоє поранених мирних жителів. Наразі до них не дійшли російські силовики. Загиблих серед мирного населення немає.

"Усі необхідні дії із боку силових структур проводяться. Чекаємо на завершення контртерористичної операції, яка вчора була оголошена", – додав губернатор.

Приров у Бєлгородській області

У понеділок, 22 травня, підрозділ "Російський Добровольчий Корпус" заявив, що їхні бійці знову зайшли на територію Росії. У Кремлі заявили, що доповіли про прорив російського кордону Путіну. Пізніше в Бєлгородській області ввели режим контртерористичної операції.

Пізно ввечері стало відомо, що по будівлі Федеральної Служби безпеки РФ в Бєлгороді завдали удару. Російські воєнкор заявив, що метою удару була і будівля МВС.

За даними аналітиків ISW, паніка, занепокоєння та відсутність згуртованості у коментуванні цих подій свідчать про те, що такого розвитку подій в РФ ніхто не очікував.

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