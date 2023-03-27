Зафіксовано 18 обстрілів з різних видів зброї - понад 130 прильотів.

Протягом дня російські окупанти обстріляли шість громад Сумської області, внаслідок чого було поранено жінку.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли території шести громад Сумщини: Есманської, Білопільської, Краснопільської, Шалигинської, Великописарівської, Середино-Будської", - йдеться в повідомленні в Telegram-каналі Сумської обласної військової адміністрації.

Зафіксовано було 18 обстрілів з різних видів зброї - понад 130 прильотів, з яких дев'ять мінометних (78 прильотів), чотири артилерійських (42 прильоти), три з протитанкового ракетного комплексу (сім пострілів), один гранатометний обстріл (10 пострілів) тощо.

Відео дня

"Білопільська громада: росіяни по території громади били з мінометів - 31 приліт, гранатометів - 10 пострілів тощо. Внаслідок одного з обстрілів поранена цивільна особа (жінка), яка прямувала в транспортному засобі з м. Білопілля до с. Рижівка. Постраждалу доставлено до лікарні", - йдеться в повідомленні.

По території Шалигинської громади ворог здійснив артилерійський обстріл - 13 прильотів. Внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний житловий будинок.

"Есманська громада: здійснено три мінометних обстріли - 27 прильотів. Краснопільська громада: були обстріли з протитанкового ракетного комплексу - сім пострілів, а також обстріл з мінометів - 16 прильотів та артилерії - 20 прильотів", - повідомили в ОВА.

По території Середино-Будської громади відбувся артилерійський обстріл - дев'ять прильотів, а по Великописарівській громаді був обстріл з мінометів - чотири прильоти.

Війна в Україні - обстріли 27 березня

Вранці росіяни вдарили по центру Слов’янська двома ракетами С-300. Зруйновані адміністративні та офісні будівлі, п’ять багатоповерхівок та сім приватних будинків. Загинуло двоє осіб, ще 32 людини постраждали.

Російська армія впродовж цілого дня обстрілює Берислав Херсонської області. Внаслідок ворожих атак постраждали три людини.

Загалом, протягом доби російські окупанти завдали сім авіаційних та 10 ракетних ударів.

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