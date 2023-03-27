Є висока ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території нашої держави, попередили у Генштабі.

Протягом доби російські окупанти завдали сім авіаційних та 10 ракетних ударів.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у вечірньому зведенні у понеділок, 27 березня. "Протягом доби противник завдав 7 авіаційних та 10 ракетних ударів, здійснив більш як 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів", - зазначили у Генштабі.

Зауважується, що для завдання ракетних ударів ворог продовжує широко застосовувати зенітні керовані ракети С-300.

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Також у Генштабі попередили про високу ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України.

Обстріли України росіянами - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, вранці окупанти вдарили по центру Слов’янська двома ракетами С-300. Зруйновані адміністративні та офісні будівлі, п’ять багатоповерхівок та сім приватних будинків. Загинуло двоє осіб, ще 32 людини постраждали.

Крім того, російська армія цілий день обстрілює Берислав Херсонської області, поранено трьох осіб.

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