Берислав під щільним вогнем авіації та артилерії.

Російська армія впродовж цілого дня, 27 березня 2023 року, обстрілює Берислав Херсонської області. Внаслідок ворожих атак постраждали три людини.

"Берислав цілий день під вогнем російської авіації та артилерії… Відомо про трьох постраждалих внаслідок щільних обстрілів. У двох із них тяжкі поранення. Всім надають медичну допомогу", – повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Глава ОВА наголосив, що жителям Бериславщини необхідно перебувати в укриттях, оскільки обстріли з боку армії РФ тривають.

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Обстріли Херсонщини

За даними президента України Володимира Зеленського, на Херсонщині в результаті постійних обстрілів з боку РФ майже повністю зруйновані понад 50 сіл. У деяких із них розбиті більше 90% будівель.

25 березня повідомлялося, що окупанти завдали авіаудару по пожежній частині. Також під ворожу атаку потрапив центр соцзахисту населення.

Крім того, в суботу росіяни обстріляли центр видачі гуманітарної допомоги. Двоє людей отримали поранення.

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