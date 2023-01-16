Ворог також здійснив понад 20 обстрілів із РСЗВ, зокрема й по цивільній інфраструктурі трьох областей.

Протягом доби російські окупанти завдали по території України два ракетних та шість авіаційних ударів.

"Російські окупанти протягом доби завдали два ракетних і шість авіаційних ударів та здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема й по цивільній інфраструктурі Харківської, Запорізької та Херсонської областей. Є загиблі та поранені серед цивільного населення", - зазначили в Генштабі.

Зауважується, що високою є небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по об'єктах на всій території України.

Відео дня

На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони понад 10 населених пунктів; на Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Соледар; на Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили 10 населених пунктів на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку було обстріляно чотири населених пункти Донецької області; на Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 15 населених пунктів.

"На Херсонському напрямку окупанти не припиняють терору цивільного населення. Мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Зміївка, Берислав, Львове, Новотягинка, Садове, Антонівка, Кізомис та місто Херсон", - йдеться в повідомленні.

Ситуація на фронті - що відомо

Російські окупанти несуть колосальні втрати в особовому складі. Станом на 16 січня росіяни втратили в Україні близько 116 080 солдатів.

Збройні сили Україні наразі продовжують тримати оборону в самому Соледарі та на підступах до міста.

Українські артилеристи біля Бахмута "підсмажили" рашистів.