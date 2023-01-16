За добу українські захисники знищили ще 790 путінських військових, які прийшли з війною проти України. Оновлені дані надав Генеральний штаб ЗСУ.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 116 тисяч 80 солдатів. Крім того, ворог зазнав колосальних втрат у техніці:
- танків – 3118 (+12 за добу);
- бойових броньованих машин – 6204 (+21);
- артилерійських систем – 2099 (+5) од;
- РСЗВ – 438 (+1);
- засобів ППО – 220 (+1);
- літаків – 286;
- гелікоптерів – 276;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872;
- крилатих ракет – 749;
- кораблів / катерів – 17;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4870 (+24);
- спеціальної техніки – 190 (+3).
Сценарії розвитку війни в Україні від Інституту вивчення війни
Американські аналітики вважають, що у 2023 році Росія може вдатися до кількох сценаріїв "рішучих стратегічних дій".
За першим сценарієм, 2023 року російські війська можуть спробувати провести великий наступ у Луганській області. За другим сценарієм росіяни готуватимуть оборонну операцію з метою розгрому українського контрнаступу.
Тобто російські війська можуть готуватися до великої наступальної операції або, навпаки, до масштабніших дезорганізаційних атак без проведення загальної наступальної операції.