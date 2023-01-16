За добу Росія втратила 21 бойову броньовану машину.

За добу українські захисники знищили ще 790 путінських військових, які прийшли з війною проти України. Оновлені дані надав Генеральний штаб ЗСУ.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 116 тисяч 80 солдатів. Крім того, ворог зазнав колосальних втрат у техніці:

танків – 3118 (+12 за добу);

бойових броньованих машин – 6204 (+21);

артилерійських систем – 2099 (+5) од;

РСЗВ – 438 (+1);

засобів ППО – 220 (+1);

літаків – 286;

гелікоптерів – 276;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872;

крилатих ракет – 749;

кораблів / катерів – 17;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4870 (+24);

спеціальної техніки – 190 (+3).

Сценарії розвитку війни в Україні від Інституту вивчення війни

Американські аналітики вважають, що у 2023 році Росія може вдатися до кількох сценаріїв "рішучих стратегічних дій".

Відео дня

За першим сценарієм, 2023 року російські війська можуть спробувати провести великий наступ у Луганській області. За другим сценарієм росіяни готуватимуть оборонну операцію з метою розгрому українського контрнаступу.

Тобто російські війська можуть готуватися до великої наступальної операції або, навпаки, до масштабніших дезорганізаційних атак без проведення загальної наступальної операції.

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