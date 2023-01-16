Відзначається, що росіяни облаштували свої позиції в лісосмузі, але це їх не врятувало.

Українські артилеристи дають прикурити російським окупантам в Донецької області. Наші бійці не залишили росіянам шансів.

Відзначається, що росіяни облаштували свої позиції в лісосмузі, але це їх не врятувало. Крім особового складу, знищена й техніка окупантів.

"Ліквідовано особовий склад противника, зруйновано два бліндажі, спалено боєкомплект та знищено броньовик та автомобіль", - повідомили в Сухопутних військах ЗСУ.

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При цьому зазначено, що неймовірною точністю роботи по окупантам відзначилася 28-а окрема механізована бригада імені лицарів Зимового походу.

Бої за Бахмут - що відомо

Російські військові разом з ПВК "Вагнер" давно намагаються взяти штурмом місто-фортецю Бахмут, але їм нічого не вдається, а їх втрати колосальні. Попри це спроби штрумовать місто тривають.

13 січня президент Володимир Зеленський сказав, що на Донецькому напрямку противник зібрав багато сил.

Станом на 14 січня в Донецькій області українські прикордонники знищили штурмову групу "Вагнера", яка намагалася пробратися в Бахмут.

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