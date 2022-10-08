Окупанти займають і створюють нові позиції, визнаючи провал оборони на кількох ділянках.

Триває психологічний, вогневий та техногенний терор окупантів: ворог тримає в напрузі населення України багатоваріантністю загроз.

Про це йдеться у зведенні оперативного командування "Південь".

"Обстановка в нашій зоні відповідальності на південнобузкому напрямку досить напружена, але контрольована. Противник веде оборонні дії з метою утримання захоплених територій у Херсонській та Миколаївській областях та недопущення розвитку наступу наших підрозділів. Продовжує наносити вогневе ураження і по наших позиціях, і по територіальних громадах вздовж лінії зіткнення, і по тилових районах з мирними жителями. Триває психологічний, вогневий та техногенний терор: ворог тримає в напрузі населення України багатоваріантністю загроз", - зазначають в ОК.

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Окупанти займають і створюють нові позиції, визнаючи провал оборони на кількох ділянках.

"Новий рубіж оборони облаштовується у вигляді траншей та радіолокаціонного захисту в районі Берислав — Нова Каховка. Активність ворожої повітряної розвідки корегується нашими підрозділами протиповітряної оборони. Черговий летючий шпигун "Орлан-10" був влучно знищений в районі селища Червоне на Бериславщині", - йдеться у повідомленні.

Протягом бойового дня ворог наніс 2 авіаційні удари по наших позиціях в районі щойно звільнених територій, обійшлося без втрат.

"Двічі протягом дня противник намагався наступати мотострілецьким взводом за підтримки танка в районі Давидова Броду і Малої Олександрівки. Внаслідок стрілецького бою та вогню артилерії, противник поніс втрати та вимушено відійшов. Пізно увечері, окупаційні війська атакували трьома дронами-камікадзе "Shahed-136" Одещину та Миколаївщину. Всі три крилаті самогубці було збито силами та засобами протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.

Ввечері окупаційні війська вкотре обстріляли Нікопольський район з реактивних систем залпового вогню і важкої артилерії.

"У райцентрі в наслідок обстрілу пошкоджено 2 приватні будинки, 2 господарчі споруди, опора ЛЕП. У прилеглих населених пунктах пошкоджено 16 приватних будинків, 19 господарчих споруд, автотранспорт. Одна людина загинула, троє поранено", - зазначають в ОК.

Ситуація на Херсонщині: деталі

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що з 1 жовтня в Херсонській області звільнили і стабілізували більше 500 квадратних кілометрів території і десятки населених пунктів.

Експерти американського Інституту дослідження війни повідомляють, що Збройні Сили України досягають значних успіхів на Херсонщині.

За даними розвідки Британії, українські захисники відтіснили лінію фронту ще до 20 кілометрів вперед, головним чином роблячи успіхи на східному березі річки Інгулець і на західному березі річки Дніпро.

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