Ворог намагається йти на штурм та атакувати українські війська на Бахмутському та Авдіївському напрямку.

Українські військові звільнили село Макіївку на Луганщині.

Про це речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

Він зазначив, що наступальна операція українських військ триває, а сьогодні українські військові звільнили село Макіївка, що на Луганщині.

Відео дня

"Ворог намагається завдавати нам удари і проводити штурмові та атакувальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямку, проте наші воїни мужньо тримають там оборону й під шквальним вогнем, але утримують ці позиції", - сказав Череватий.

За його словами, головною тактикою ворога й надалі залишається ураження критичної інфраструктури та цивільних об'єктів в українських містах.

Контрнаступ на Луганщині - що відомо

У 2014 році проросійські бойовики захопили частину Луганської області і створили там так звану "ЛНР". Між захопленою територією і землею, підконтрольною Києву, з'явилася лінія розмежування.

У 2022-му РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, захопила нові території Луганщини та вирішила їх анексувати після псевдореферендуму, який не визнав майже весь світ.

ЗСУ пішли в контрнаступ наприкінці серпня. У середині вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що майже вся Харківщина звільнена від загарбників.

5 жовтня глава Луганської ОВВА Сергій Гайдай розповів, що армія України пішла вперед в Луганській області і вже звільнила від окупантів шість населених пунктів.

Вас також можуть зацікавити новини: