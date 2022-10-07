Українські військові звільнили Макіївку на Луганщині / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Українські військові звільнили село Макіївку на Луганщині.

Про це речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

Він зазначив, що наступальна операція українських військ триває, а сьогодні українські військові звільнили село Макіївка, що на Луганщині.

Відео дня

"Ворог намагається завдавати нам удари і проводити штурмові та атакувальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямку, проте наші воїни мужньо тримають там оборону й під шквальним вогнем, але утримують ці позиції", - сказав Череватий.

За його словами, головною тактикою ворога й надалі залишається ураження критичної інфраструктури та цивільних об'єктів в українських містах.

Контрнаступ на Луганщині - що відомо

У 2014 році проросійські бойовики захопили частину Луганської області і створили там так звану "ЛНР". Між захопленою територією і землею, підконтрольною Києву, з'явилася лінія розмежування.

У 2022-му РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, захопила нові території Луганщини та вирішила їх анексувати після псевдореферендуму, який не визнав майже весь світ.

ЗСУ пішли в контрнаступ наприкінці серпня. У середині вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що майже вся Харківщина звільнена від загарбників.

5 жовтня глава Луганської ОВВА Сергій Гайдай розповів, що армія України пішла вперед в Луганській області і вже звільнила від окупантів шість населених пунктів.

Вас також можуть зацікавити новини: